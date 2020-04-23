Врач-инфекционист оценил сроки пика эпидемии коронавируса COVID в Москве

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23 апреля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Тимаков: Фото из соцсети Fаcebook.

Врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков предполагает, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве придется на майские праздники. По прогнозу детского врача, в других российский регионах пика заболеваемости COVID можно ждать только к концу мая.

Тимаков, которого сейчас приглашают в качестве эксперта в разные телевизионные программы, объяснил разницу. По его словам, в столице заболеваемость началась раньше, соответственно, теперь пик наступит быстрее, чем в регионах.

Педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что к концу мая настанет стабилизация, а к концу лета эпидемия коронавируса вообще спадет.