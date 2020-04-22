Серьезная авария с пострадавшими произошла на Можайском шоссе

На Можайском шоссе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки. Есть пострадавшие.
На Можайском шоссе недалеко от деревни Малые Вяземы столкнулись два автомобиля. По одной из версий, водитель грузовика начал резко перестраиваться в правый ряд и не заметил движущуюся по крайней полосе легковушку.
От удара малотоннажный грузовик завалился набок. У легковушки вдребезги разбита морда», – прокомментировал очевидец Антон Воробьев.Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место аварии. Движение автомобилей осуществлялось по одной полосе.