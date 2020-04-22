Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Серьезная авария с пострадавшими произошла на Можайском шоссе

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Серьезная авария с пострадавшими произошла на Можайском шоссе
фото: pixabey

На Можайском шоссе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки. Есть пострадавшие.

На Можайском шоссе недалеко от деревни Малые Вяземы столкнулись два автомобиля. По одной из версий, водитель грузовика начал резко перестраиваться в правый ряд и не заметил движущуюся по крайней полосе легковушку. 

От удара малотоннажный грузовик завалился набок. У легковушки вдребезги разбита морда», – прокомментировал очевидец Антон Воробьев.Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место аварии. Движение автомобилей осуществлялось по одной полосе.

СЕ

Общество

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью