Серьезная авария с пострадавшими произошла на Можайском шоссе

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22 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

На Можайском шоссе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки. Есть пострадавшие.

На Можайском шоссе недалеко от деревни Малые Вяземы столкнулись два автомобиля. По одной из версий, водитель грузовика начал резко перестраиваться в правый ряд и не заметил движущуюся по крайней полосе легковушку.

От удара малотоннажный грузовик завалился набок. У легковушки вдребезги разбита морда», – прокомментировал очевидец Антон Воробьев.Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оцепили место аварии. Движение автомобилей осуществлялось по одной полосе.