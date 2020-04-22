В больницы Владимирской области поступили просроченные аппараты ИВЛ

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22 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы, согласно которым в местную больницу поступили непригодные для использования аппараты для искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что 50 аппаратов ИВЛ «ФАЗА – 5 НР» стоимостью 6 миллионов рублей были изготовлены 20 лет назад, хотя срок их хранения не должен превышать 5 лет. Аппараты передали в инфекционное отдаление владимирской городской больницы №6, с их помощью предполагалось лечить заболевших коронавирусом.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ», - сообщили в пресс-службе ведомства.