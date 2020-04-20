Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Иордании произошел взрыв гранаты, не менее пяти человек погибли

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Иордании произошел взрыв гранаты, не менее пяти человек погибли
pixabay.com

В Иордании по меньшей мере пять человек, включая четверых детей, погибли в результате взрыва ручной гранаты в жилом доме. Инцидент произошел в городе Аль-Мафрак.

 Известно,что взорвалась граната, оказавшаяся среди товаров, которые были собраны с целью продажи. Жертвами трагедии стала мать и четверо ребят. 

Местные органы безопасности начали расследование произошедшего.

Ранее сообщалось: малайзийский Boeing, погибший в небе над Донбассом в июле 2014 года, вопреки официальной версии, не был атакован ракетой, а взорвался изнутри. Такую версию отстаивает Юрий Антипов, российской технический эксперт.

ЕЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью