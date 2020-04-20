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Технический эксперт: погибший в Донбассе малайзийский Boeing взорвался изнутри

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Технический эксперт: погибший в Донбассе малайзийский Boeing взорвался изнутри
Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Малайзийский Boeing, погибший в небе над Донбассом в июле 2014 года, вопреки официальной версии, не был атакован ракетой, а взорвался изнутри. Такую версию отстаивает Юрий Антипов, российской технический эксперт.

Как пишет издание kp.ru. специалист изучил множество улик, которые, согласно его точке зрения, подтверждают выдвинутую им гипотезу о причине гибели пассажирского самолета. Антипов, в частности, обратил внимание на то, что стеклопакеты потерпевшего крушение Boeing выдавлены наружу. Это указывает на высокое давление в салоне лайнера в момент катастрофы. Оно могло быть вызвано только внутренним взрывом, полагает эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший украинский депутат Алексей Журавко описал вероятный сценарий распада страны на части.

 

ДЦ

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