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Москвича похитили в столице ради выкупа в размере 2,8 миллиона рублей

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москвича похитили в столице ради выкупа в размере 2,8 миллиона рублей
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press
Жителя Москвы похитили ради выкупа в размере 2,8 миллиона рублей. Соответствующую информацию предоставила в понедельник заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
 
Ранее в полицию обратился 42-летний москвич, который сообщил, что на Саввинской набережной в столице сел в автомобиль к своему знакомому. В салоне машины находились злоумышленники, которые забрали у него ключи и документы от внедорожника. После этого похищенного привезли в гараж, адрес которого пока не установлен.
 
Похитители, угрожая своей жертве предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им 2 миллиона 800 тысяч рублей якобы в счет оплаты долга. Потерпевший перевел преступникам 24 тысячи рублей, после чего они скрылись.
 
К настоящему моменту один из подозреваемых – 29-летний приезжий – задержан. Похищенный внедорожник нашли в Подмосковье. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство".
ЕТ

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