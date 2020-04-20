Москвича похитили в столице ради выкупа в размере 2,8 миллиона рублей

Ранее в полицию обратился 42-летний москвич, который сообщил, что на Саввинской набережной в столице сел в автомобиль к своему знакомому. В салоне машины находились злоумышленники, которые забрали у него ключи и документы от внедорожника. После этого похищенного привезли в гараж, адрес которого пока не установлен.

Похитители , угрожая своей жертве предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им 2 миллиона 800 тысяч рублей якобы в счет оплаты долга. Потерпевший перевел преступникам 24 тысячи рублей, после чего они скрылись.

К настоящему моменту один из подозреваемых – 29-летний приезжий – задержан. Похищенный внедорожник нашли в Подмосковье. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство".