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В Москве два вооруженных злоумышленника похитили студента

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве два вооруженных злоумышленника похитили студента
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В центре Москвы двое злоумышленников, вооруженных ножами, похитили 18-летнего студента. Соответствующую информацию утром во вторник, 14 апреля, предоставили в Министерстве внутренних дел России.
 
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что к молодому человеку в районе Китай-города подошли двое неизвестных. Они, угрожая ножами, забрали у юноши деньги и мобильный телефон. После этого злоумышленники насильно посадили студента в такси и повезли в неизвестном направлении. В пути они продолжали угрожать молодому человеку, затем забрали у него банковскую карту, после чего перевели средства с нее на свой счет и скрылись.
 
Один из подозреваемых в совершении преступления задержан. Поиски второго нападавшего продолжаются. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Разбой".
ЕТ
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