В Испании мужчина совершил нападение на соседа, который мешал ему нарушить карантин

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24 марта 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Житель испанской провинции Валенсия совершил нападение на соседа, который мешал ему нарушить карантин, связанный с эпидемией коронавируса. О ссоре мужчин стало известно в понедельник, 23 марта.

По прибытию на место происшествия, полиция увидела на пострадавшем раны шеи и рук. Горожанин объяснил: он пострадал в ходе конфликта с соседом, который хотел выйти в город с подругой, несмотря на кашель у женщины.

Очевидцы передали полицейским нож, который стал орудием нападения. Раненый был доставлен в медицинское учреждение, а его обидчик задержан.

Ранее сообщалось: в Индии вводится всеобщий карантин на 21 день в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в своем обращении к нации.