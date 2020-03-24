В Индии введут общенациональный карантин на 21 день

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24 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC News

Карантин. Фото: Pixabay.com

В Индии вводится всеобщий карантин на 21 день в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в своем обращении к нации.

Карантин будет «абсолютным» и продлится 21 день, заявил господин премьер-министр. Обращаясь к согражданам, он подчеркнул, что социальное дистанцирование является единственным способом остановить распространение вируса, и «если мы не справимся с этим за 21 день, это отбросит нас на 21 год», имея в виду последствия эпидемии для Индии, которая является второй в мире страной по численности населения (более 1,3 миллиарда человек).

Господин Моди также посетовал, что введенный ранее комендантский час не дал результатов, поскольку большинство жителей нарушали его, продолжая выходить на улицы. «Невозможно представить себе цену, которую Индия может заплатить, если такое безответственное поведение будет продолжаться», - предостерег он.

Тотальный карантин в Индии вступит в силу сегодня в полночь по местному времени. Для индусов, в жизни которых община и религия играют огромную роль, это станет суровым испытанием. Тем не менее, Нарендра Моди выразил надежду, что страна выйдет из карантина успешно. Кроме того, индийские власти выделят около двух миллиардов долларов на развитие инфраструктуры здравоохранения для борьбы с COVID-19.