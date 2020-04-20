В Канаде дантист переоделся в форму полицейского и устроил стрельбу по людям. Убиты 16 человек

В Канаде 51-летний мужчина, переодевшись в форму полицейского, устроил беспорядочную стрельбу по людям. На данный момент известно о 16 жертвах стрелка, - сообщает kp.ru. Злоумышленник убит при задержании.
Инцидент произошел в небольшом канадском городе Портапик провинции Новая Шотландия. По предварительной информации, людей расстрелял дантист Габриэль Вортман, который был одет в форму полицейского. Он также подделал свою личную машину под автомобиль полиции.
Вортман расстрелял несколько человек в разных частях провинции. Возможно, убитых может оказаться больше. В числе жертв - сотрудник Канадской королевской конной полиции. Конная полиция задержала злоумышленника на заправке в Энфилде. Позже стало известно, что преступник убит.
Власти Канады сейчас не считают преступление Вортмана террористическим актом. Свои соболезнования родственникам и близким погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.