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Из больницы в Ростовской области сбежал предположительно зараженный коронавирусом

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Из больницы в Ростовской области сбежал предположительно зараженный коронавирусом
pixabay.com

В Ростовской области начались поиски пациента с вероятно  положительным анализом на коронавирус, который сбежал накануне из инфекционного отделения больницы в Шахтах.

Мужчина ушел из лечебного учреждения, даже не получив результатов анализа. В настоящий момент местонахождение гражданина устанавливается правоохранительными органами.

По последним данным в Ростовской области COVID-19 подтвержден у 197 человек.

Ранее пресс-служба судов Башкирии сообщила, что из закрытой на карантин из-за коронавируса Республиканской больницы имени Куватова в Уфе сбежали несколько человек.

НС

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