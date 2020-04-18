В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали семь врачей

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18 апреля 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: pixabay.com

Пресс-служба судов Башкирии сообщила, что из закрытой на карантин из-за коронавируса Республиканской больницы имени Куватова в Уфе сбежали несколько человек. Об этом стало известно в субботу, 18 апреля.

Отмечается, что суд рассмотрел административное дело в отношении семерых врачей, которые покинули медучреждение, не дождавшись повторных результатов анализов. При этом защита утверждала, что медиков отпустили на «домашнюю самоизоляцию».

Однако в пятницу районный суд Уфы постановил поместить шестерых человек под принудительное меднаблюдение «на определённый срок до получения двукратного отрицательного анализа и при отсутствии клинических проявлений болезни».

Напомним, что в Республиканской клинической больнице имени Куватова у 52 пациентов был выявлен диагноз новой коронавирусной инфекции.