В Уфе подтвердили коронавирус у 52 пациентов местной больницы

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13 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова сообщила, что у 52 пациентов выявлен диагноз новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно минувшей ночью.

«… сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», – уточнила она.

При этом Сыртланова отметила, что больница обеспечена необходимыми средствами защиты и лекарствами.

Врач отметила, что она удивлена жалобами людей, которым не дают выйти из клиники в период карантинного режима. По ее словам, она, как и ее коллеги не покидает рабочего места, не видит близких и родственников.

«Я, не бегу от проблем, и не покидаю свое рабочее место … На сегодняшний день ни один врач не написал жалобу в прокуратуру РФ или РБ. Нет ни одного заявления от врача, что он готов покинуть свой пост и свою работу», - пояснила она, поблагодарив всех за труд в борьбе с новой инфекцией.

Ранее сообщалось, что в клинической больнице имени Куватова диагностировали коронавирус нового типа у 170 человек.