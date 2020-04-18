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В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с автобусом, есть погибшие

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с автобусом, есть погибшие
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулся пассажирский автобус и легковой автомобиль. Авария произошла напротив дома номер 45. В легковушке погибли два человека. Погибших извлекали из авто спасатели.

ДТП случилось из-за серьезного превышения скорости. Легковушку выбросило на встречную полосу, она на бешеной скорости влетела в автобус. 

Сейчас движение транспорта перекрыто по двум полосам из пяти. Обстоятельства ДТП еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошло столкновение четырех легковых автомобилей.

 

НС

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