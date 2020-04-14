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Четыре легковые машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четыре легковые машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
разбитая машина, pixabay.com
В Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Соответствующую информацию предоставили днем во вторник, 14 апреля, в экстренных службах столицы.
 
Согласно последним сообщениям источника, в настоящий момент данные о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия уточняются.
 
Известно, что после аварии были перекрыты две полосы транспорта. На месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
ЕТ

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