Пьяная школьница устроила ДТП с двумя пострадавшими в Кузбассе

Школьница в Кузбассе без спроса взяла машину отца и поехала кататься с 16-летним другом. В результате столкновения с преградой подростки получили травмы различной степени тяжести.
Дорожно-транспортное происшествие с двумя несовершеннолетними произошло 12 апреля, сообщает издание Девочка 14 лет не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Она находилась в нетрезвом виде. Управлявшая автомобилем школьница и ее пассажир получили травмы.
Сотрудники полиции решают вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности. Решение будет принято по результатам проверки, после выяснения всех обстоятельств.