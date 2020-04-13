Пьяная школьница устроила ДТП с двумя пострадавшими в Кузбассе

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 апреля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Школьница в Кузбассе без спроса взяла машину отца и поехала кататься с 16-летним другом. В результате столкновения с преградой подростки получили травмы различной степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие с двумя несовершеннолетними произошло 12 апреля, сообщает издание Девочка 14 лет не справилась с управлением и врезалась в ограждение. Она находилась в нетрезвом виде. Управлявшая автомобилем школьница и ее пассажир получили травмы.

Сотрудники полиции решают вопрос о привлечении родителей девочки к ответственности. Решение будет принято по результатам проверки, после выяснения всех обстоятельств.