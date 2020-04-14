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В Москве задержали мужчину, закурившего в метро

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве задержали мужчину, закурившего в метро
фото: pixabay.com

В Москве полицейские задержали мужчину, который закурил сигарету в вагоне метро. Об этом сообщили в Телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

«Вчерашнего нарушителя уже задержали. Теперь ему грозит штраф», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в Сети появился небольшой видеоролик, на кадрах которого, молодой человек курил сигарету в пустом вагоне поезда. После этого Департамент транспорта обратился к местным жителям с просьбой помочь в поисках нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии погибли шесть жителей города Сарапул после употребления неизвестной химической жидкости под видом алкогольного напитка.

СМИ опубликовали инструкцию, которая поможет человеку не растеряться во время проверки пропуска в период самоизоляции. 

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