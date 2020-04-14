В СМИ появилась инструкция о том, как вести себя во время проверки на улице в период самоизоляции

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14 апреля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В среду, 15 апреля, на территории Московского региона начинает действовать пропускная система для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом СМИ опубликовали инструкцию, которая поможет человеку не растеряться во время проверки.

Телеграм-канал «Правозащита Открытки» объяснил, что в первую очередь полицейский должен представиться, а вы попросить показать удостоверение. Однако оказывать сопротивление не стоит – это грозит штрафом по ст. 19.3 КоАП РФ.

При отсутствии пропуска стражи порядка имеют права составить протокол. Весь процесс происходит на месте по паспорту. Потом нужно расписаться и получить копию.

«Если вас захотят сфотографировать или взять отпечатки пальцев – отказывайтесь», - говорится в материале.

Кроме того, гражданин имеет право позвонить адвокату или юристу, попросить разъяснить свои права и обязанности, а также описать свою позицию в протоколе или сослаться на 51 ст. Конституции.

Статьи, за которые можно получить штраф, в период самоизоляции:

«За нарушение указа мэра Москвы могут составить протокол по статье 3.18.1 КоАП Москвы.

За нарушение режима самоизоляции в остальных городах - по 20.6.1 КоАП РФ.

За нарушение карантина - по 6.3 КоАП РФ»

При этом по ст. 20.6.1 КоАП протокол могут составить сотрудники МЧС и росгвардейцы, а Роспотребнадзор и строительный надзор могут оформлять по ст. 6.3 КоАП.