В Москве аннулируют около 900 тыс. пропусков

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14 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, а после проверок было принято решение аннулировать около 900 тыс. документов.

«При этом по результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН)», - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, руководитель департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко призвал жителей столицы не оформлять пропуска «просто так» или «для галочки». По его словам, все введенные сведения подлежат проверке, а предоставление недостоверной информации ведёт к аннуляции пропуска и административной ответственности.

Напомним, что пропускная система начнёт действовать с 15 апреля.

Общее количестве заражённых в России достигло 21102, из них 1694-выздоровели, 170-умерли. В Москве более 13 тыс. заболевших.