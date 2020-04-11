В Удмуртии погибли шесть человек после распития поддельного алкоголя

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11 апреля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: сайт Следкома РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в Удмуртии, где погибли шесть жителей города Сарапул после употребления неизвестной химической жидкости под видом алкогольного напитка. Об этом информирует пресс-служба СК по региону.

«… возбуждено уголовное дело по факту гибели шести жителей г. Сарапула (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель города Сарапула, передавший потерпевшим вещество под видом алкоголя», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 49 лет были обнаружены в пятницу, 10 апреля, в квартире, а двое мужчин в возрасте 39 и 44 лет были доставлены в больницу, где через некоторое время скончались.

Проводится проверка, уже изъяты канистры с остатками вещества, а также допрошен местный житель, который употреблял данное вещество и обращался к медикам.

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