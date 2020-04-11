На Кубани нашли тело пропавшей в новогоднюю ночь девушки

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11 апреля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Краснодарские известия

Фото: соцсети

Тело пропавшей в Новый год 19-летней девушки нашли в станице Журавской.

Во время осмотра водоема в районе станицы Журавской было найдено тело погибшей. В рамках следствия будет проведена судебная генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. О подозреваемых и версиях произошедшего пока что не сообщается.

В поисках пропавшей участвовали волонтеры, полицейские, спасатели и казаки, при помощи квадрокоптера обследовались водоемы, в ходе расследования было допрошено более 200 человек.

Ранее на Кубани в огороде частного дома нашли подброшенного младенца.