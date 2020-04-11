На Кубани нашли тело пропавшей в новогоднюю ночь девушки

Тело пропавшей в Новый год 19-летней девушки нашли в станице Журавской.
Во время осмотра водоема в районе станицы Журавской было найдено тело погибшей. В рамках следствия будет проведена судебная генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. О подозреваемых и версиях произошедшего пока что не сообщается.
В поисках пропавшей участвовали волонтеры, полицейские, спасатели и казаки, при помощи квадрокоптера обследовались водоемы, в ходе расследования было допрошено более 200 человек.
Ранее на Кубани в огороде частного дома нашли подброшенного младенца.