На Кубани в огороде частного дома нашли подброшенного младенца

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17 февраля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В пригороде города Белореченска местные жители нашли труп новорожденного. Мертвого младенца передали судмедэкспертам.

В краевом следкоме заявили, что назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи разыскивают мать умершей девочки, а в поселке опрашивают очевидцев.

Местные паблики сообщают, что ребенок появился раньше срока, мать родила его и выбросила в огород местного жителя, который и сообщил в полицию о страшной находке. Есть версия, что тело пролежало там несколько дней.

Сами жители поселка пишут в соцсетях, что женщина могла быть не местной и, возможно, давно покинула Белореченский район.

Ране сообщалось, что на Кубани мужчина убил супругов за отказ купить у него мясо.