Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

На Кубани мужчина убил супругов за отказ купить у него мясо

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

На Кубани мужчина убил супругов за отказ купить у него мясо
Фото: соцсети

В Краснодарском крае раскрыли убийство, совершенное четыре года назад.

По версии следствия, поздним февральским вечером 25-летний житель Усть-Лабинского района приехал в одно из сел. Он постучался в дверь одного из домов, где ему открыла женщина. Она впустила его во двор и вернулась в дом. Парень пообщался с хозяином дома и предложил ему купить мясо. Мужчина отказался, после чего началась драка.

Женщина решила помочь мужу и взяла в руки топор. Однако молодой парень выхватил его и нанес по одному удару и женщине, и мужчине.  Увидев, что пострадавшие пытаются подняться, он снова начал бить их топором по голове. В результате супруги скончались на месте.  После убийства мужчина занес тела погибших в дом, снял с них ювелирные украшения и поджег здание, чтобы скрыть преступление, сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Убийство не было раскрыто в течение четырех лет. Но в ноябре 2018 года мужчину поместили в спецприемник за административное правонарушение, где он напал на инспектора группы режима отдела полиции. Когда дело дошло до уголовного расследования, следователи сумели установить его причастность к убийству супругов.

Материалы уголовного дела направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Армавире будут судить местного жителя, бросившего гранату в дом бывшей супруги.

ДВа

//картина дня

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Тюменский школьник принес извинения за видеопранк, в рамках которого он с друзьями изобразил поимку людей, якобы зараженных коронавирусом. Подросток также назвал главную…

//новости ан

Героическая супружеская пара разведчиков-нелегалов – Виталий и Людмила Нуйкины - стала известная широкой общественности лишь недавно. Их имена в числе других рассекретил…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель Народной скупщины Сербии заявила, что отношения с Россией – «самые близкие двусторонние отношения». Она подчеркнула, что Россия и Сербия – в числе стран…

//новости ан

Почему экс-мэр Рига Нил Ушаков спит и видит, как действующего градоначальника «попросят на выход»? Специально для «Аргументов Недели» интервью действующего столичного…

//новости ан

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…

Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…