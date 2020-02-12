На Кубани мужчина убил супругов за отказ купить у него мясо

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12 февраля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Краснодарском крае раскрыли убийство, совершенное четыре года назад.

По версии следствия, поздним февральским вечером 25-летний житель Усть-Лабинского района приехал в одно из сел. Он постучался в дверь одного из домов, где ему открыла женщина. Она впустила его во двор и вернулась в дом. Парень пообщался с хозяином дома и предложил ему купить мясо. Мужчина отказался, после чего началась драка.

Женщина решила помочь мужу и взяла в руки топор. Однако молодой парень выхватил его и нанес по одному удару и женщине, и мужчине. Увидев, что пострадавшие пытаются подняться, он снова начал бить их топором по голове. В результате супруги скончались на месте. После убийства мужчина занес тела погибших в дом, снял с них ювелирные украшения и поджег здание, чтобы скрыть преступление, сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Убийство не было раскрыто в течение четырех лет. Но в ноябре 2018 года мужчину поместили в спецприемник за административное правонарушение, где он напал на инспектора группы режима отдела полиции. Когда дело дошло до уголовного расследования, следователи сумели установить его причастность к убийству супругов.

Материалы уголовного дела направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Армавире будут судить местного жителя, бросившего гранату в дом бывшей супруги.