В Армавире будут судить местного жителя, бросившего гранату в дом бывшей супруги

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6 февраля 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю.

В Армавире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство.

Летом 2016 года 40-летний местный житель нашел осколочную гранату и принес к себе домой. Изрядно выпив, он направился к дому своей бывшей жены, которая жила с тремя детьми в возрасте от 5 до 11 лет.

Мужчина убедился в том, что в доме находятся люди, после чего бросил в окно гранату. В момент взрыва семья находилась в другой комнате, поэтому никто не пострадал. Тем не менее, имущество потерпевшей оказалось повреждено – ущерб оценен в более чем 300 тысяч рублей.

«После произошедшего обвиняемый с места происшествия скрылся, однако, был задержан. В ходе следствия свои противоправные действия он объяснил личной неприязнью к бывшей супруге и недовольством результатами раздела их совместно нажитого имущества», – говорится в сообщении СУ СК России по Краснодарскому краю.

Армавирцу может грозить длительный срок заключения.