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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Мужчина взорвал в подъезде одного из московских домов гранату для страйкбола

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мужчина взорвал в подъезде одного из московских домов гранату для страйкбола
сотрудник полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press
В одном из московских подъездов мужчина взорвал гранату, которая используется во время игры в страйкбол. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.
 
Происшествие случилось в доме на улице генерала Тюленева еще вечером в минувшую пятницу, однако известно о нем стало лишь в понедельник, 30 декабря.
 
Полицейские установили, что в подъезде взорвали страйкбольную гранату. В результате случившегося ни один человек не пострадал. К настоящему моменту подозреваемый задержан. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
ЕТ

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