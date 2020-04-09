В Костомукше произошло ДТП, водитель снес фонарь и врезался в дерево

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9 апреля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru.

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В Костомукше 8 апреля, на перекрёстке улиц Ленина и Интернациональная, произошла авария. ДТП попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Известно, что водитель автомобиля перед пешеходным переходом выехал через полосу встречного движения на газон, сбил опору уличного освещения и остановился, врезавшись в дерево. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о состоянии здоровья мужчины пока нет.

Ранее трагедия произошла в частном секторе по улице Фурманова в Бирске. Известно, что ученицы 8-го и 2-го класса пошли вместе в баню и отравились угарным газом.