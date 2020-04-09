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В Бирске во время купания в бане пострадали две школьницы

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

В Бирске во время купания в бане пострадали две школьницы
pixabay.com

Трагедия произошла в частном секторе по улице Фурманова в Бирске. Известно, что ученицы 8-го и 2-го класса пошли вместе в баню и отравились угарным газом.

Школьниц на месте происшествия обнаружил дедушка. Сообщается: одну пострадавшую спасти не удалось, девочка скончалась, другая сейчас находится в больнице, у нее сильное отравление. Остальные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. 

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