В Бирске во время купания в бане пострадали две школьницы

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9 апреля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufa1.ru

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Трагедия произошла в частном секторе по улице Фурманова в Бирске. Известно, что ученицы 8-го и 2-го класса пошли вместе в баню и отравились угарным газом.

Школьниц на месте происшествия обнаружил дедушка. Сообщается: одну пострадавшую спасти не удалось, девочка скончалась, другая сейчас находится в больнице, у нее сильное отравление. Остальные обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Ранее в Москве произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей, пострадали шестнадцать человек.