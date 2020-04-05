Мумифицированные тела двух сестер обнаружили в московской квартире

Подчеркивается, что скончавшимися являются женщины 1965 и 1962 годов рождения, которые приходились друг другу родственницами. Уточняется, что признаков насильственной смерти на телах сестер не выявлено, порядок в квартире не нарушен.

Иванова отметила, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел двух гражданок.