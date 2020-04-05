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Мумифицированные тела двух сестер обнаружили в московской квартире

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мумифицированные тела двух сестер обнаружили в московской квартире
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press
В квартире на востоке Москвы была сделана страшная находка. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова отметила, что там обнаружили мумифицированные тела двух сестер.
 
Подчеркивается, что скончавшимися являются женщины 1965 и 1962 годов рождения, которые приходились друг другу родственницами. Уточняется, что признаков насильственной смерти на телах сестер не выявлено, порядок в квартире не нарушен.
 
Иванова отметила, что в настоящий момент проводится доследственная проверка по факту обнаружения мумифицированных тел двух гражданок.
ЕТ
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