Мумию обнаружили в воинской части в Выборге

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24 февраля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что на территории воинской части в Выборге нашли мумию. Страшная находка была сделана в минувшее воскресенье во время обхода вокруг заброшенного здания.

Сообщается, что обход вокруг неиспользуемого помещения Академии моряков совершал контрактник. Он и заметил в люке тело человека.

Отмечается, что на вид погибшему 25-30 лет. Следов насильственной смерти на его теле зафиксировано не было. Предполагается, что мужчина скончался около года назад. Причина его смерти будет установлена специалистами в ближайшее время.