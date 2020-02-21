Россиянин нашел мумию пенсионера на балконе

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21 февраля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Калининграде мужчина унаследовал квартиру и обнаружил в ней мумию. Предполагается, что труп пенсионера пролежал на балконе не менее десяти лет.

Сотрудники полиции предполагают, что умерший пенсионер был хозяином квартиры, который умер в 2010 году. После смерти пенсионера его супруга отнесла тело на балкон, где мужчина и пролежал 10 лет. Два года назад женщина скончалась, после чего квартира пустовала. Найти наследника удалось только сейчас. Именно он и обнаружил тело пенсионера на балконе. Причина смерти мужчины пока не установлена, ведется расследование.