Местные власти дали характеристику подозреваемому в массовом убийстве под Рязанью

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5 апреля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Глава администрации Елатомского городского поселения Григорий Данилов рассказал о подозреваемом в убийстве пятерых человек в Рязанской области. Известно, что инцидент произошел в субботу вечером, 4 апреля.

«Ни в чём противоправном замечен не был, характеризовать его отрицательно как-то тоже администрация не может. Он характеризуется нейтрально, скорее», - высказал он.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц».

Ранее сообщалось, что мужчина произвел несколько выстрелов около подъезда в компанию молодых людей из зарегистрированного ружья. Они скончались на месте от полученных травм.