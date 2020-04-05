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Мужчина убил пять человек под Рязанью

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мужчина убил пять человек под Рязанью
охотничье ружье, pixabay.com
В Рязанской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве пяти человек. Соответствующую информацию в ночь на воскресенье, 5 апреля, предоставили журналистам в пресс-центре МВД России.
 
Сообщение о преступлении, которое было совершено в поселке Елатьма Касимовского района, поступило вечером в субботу. Согласно версии следствия, подозреваемый, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые шумно себя вели на улице. 
 
Между гражданином и молодежью завязался словесный конфликт, после которого первый взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд, откуда произвел выстрелы в четырех юношей и одну девушку. Все они скончались на месте.
 
Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления в течение двух часов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".
ЕТ
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