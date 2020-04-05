Мужчина убил пять человек под Рязанью

В Рязанской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве пяти человек. Соответствующую информацию в ночь на воскресенье, 5 апреля, предоставили журналистам в пресс-центре МВД России.

Сообщение о преступлении, которое было совершено в поселке Елатьма Касимовского района, поступило вечером в субботу. Согласно версии следствия, подозреваемый, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые шумно себя вели на улице.

Между гражданином и молодежью завязался словесный конфликт, после которого первый взял находившееся в его квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд, откуда произвел выстрелы в четырех юношей и одну девушку. Все они скончались на месте.