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Мужчину убили на парковке московского ТЦ

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мужчину убили на парковке московского ТЦ
парковка, pixabay.com
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на парковке торгового центра, расположенного на севере Москвы. Об этом в четверг сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
 
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
 
Установлено, что сегодня мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом своего знакомого на парковке ТЦ. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемый 1986 года рождения к настоящему моменту доставлен в следственный отдел для допроса.
ЕТ

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