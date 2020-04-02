Трое мужчин задержаны в Ярославле по подозрению в поджоге дома и убийстве четырех человек

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2 апреля 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото: pixabay.com

В Ярославле сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин по подозрению в поджоге дома и умышленном убийстве четырех человек. Инцидент произошел 2 февраля. Пожарных вызвали на тушение горящего частного жилого дома на улице Посохова.

После тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела трех мужчин и одной женщины с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами Следственного комитета России, а также оперативниками уголовного розыска МВД России, личность подозреваемых в совершении преступления и их местонахождение установлены. В рамках расследования уголовного дела задержаны трое мужчин.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия.