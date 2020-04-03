В Москве три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 апреля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москва, pixabay.com

В Москве трое зараженных коронавирусом граждан в пятницу, 3 апреля, нарушили режим самоизоляции. Согласно последней информации, заболевание у граждан, о которых идет речь, протекает в легкой форме.

Подчеркивается, что зараженные COVID-19 люди, нарушившие режим самоизоляции, были оштрафованы на 4 тысячи рублей.

Ранее психолог Анна Юсупова рассказала, как побороть в себе желание прогуляться по городу в период ограничений. Эксперт уточнила, что в настоящий момент многие граждане России и жители других стран мира страдают от невозможности выйти на улицу.