Психолог дала несколько советов о том, как справиться с желанием выйти на улицу

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3 апреля 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В период самоизоляции многие россияне страдают от невозможности выйти на улицу. Психолог Анна Юсупова рассказала, как побороть в себе желание нарушить установленный режим и прогуляться по городу.

Специалист посоветовала обратиться за дистанционной помощью к психологу, если желание попасть на улицу переходит в навязчивую идею. В случае если самоизоляция переносится легче, психолог порекомендовала периодически открывать в квартире окна и надевать уличную одежду, чтобы как следует проветрить квартиру и почувствовать свежий воздух.

«Неплохо будет составить план, что делать после окончания карантина. Можно вместе с родными обдумать, как вместе «отпраздновать» его окончание», - добавила Юсупова.