Психолог дала советы, как объяснить ребенку необходимость самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Семейный психолог Татьяна Потемкина посоветовала, как правильно объяснить детям всю опасность коронавируса и почему так нужна самоизоляция. Воздействовать надо на такие чувства, как милосердие и доброта.

Татьяна рекомендует говорить с детьми о коронавирусе в формате сказки. Например, говорить, что при выходе на улицу у детей в организме может поселиться маленький вирус, который может и не причинить вреда малышу, но принесет большие неприятности любимым дедушке и бабушке. Они могут от этого даже умереть. Как подчеркивает Потемкина, с детьми надо говорить о смерти, отмечает "Москва 24". "Ребенка нельзя огораживать от этого, иначе у него возникнет какое-то ощущение тревоги от недоговоренности" - считает психолог.