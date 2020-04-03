В Москве объяснили правила передвижения на автомобиле во время самоизоляции

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3 апреля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве объяснили, правила поездок на личном автомобиле или такси во время введенного режима самоизоляции. Водителей предупредили, что в любой момент их могут остановить сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что полицейские вправе проверить документы у водителя и всех пассажиров, а также уточнить цель поездки. Об этом рассказали в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», - сообщили в штабе. Также там добавили, что можно доехать и до ближайшего гипермаркета.