Биолог предложил, как быстрее справиться с коронавирусом в России

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3 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Биолог Сергей Нетесов перечислил ряд мер, которые, на его взгляд, помогут России быстрее справиться с коронавирусом. Он отметил, что в сложившейся ситуации опаснее всего люди, которые переносят COVID-19 бессимптомно.

Эксперт отметил, что продление режима самоизоляции является разумной мерой, которая позволит «пролечить больше людей». Для более быстрой и безопасной отмены ограничений специалист предложил проводить массовые тестирования на наличие иммунитета к заболеванию.

«Для этого нужны диагностические тест-системы на антитела к этому вирусу. И после их регистрации коммерческими компаниями надо обеспечить включение такого тестирования в страховые услуги», - считает Нетесов.