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Малышева рассказала, что должны есть люди, которые в группе риска по COVID-19

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Малышева рассказала, что должны есть люди, которые в группе риска по COVID-19
Фото: соцсети

Елена Малышева перечислила продукты, которые, по ее мнению, могут помочь укрепить иммунитет людям, находящимся в группе риска по коронавирусной инфекции.

Малышева советует употреблять продукты с высоким содержанием цинка: кукурузные и овсяные хлопья, а также устрицы. «Пожилые люди с сахарным диабетом в группе риска по коронавирусу. Один из симптомов — выведение цинка из организма, а цинк участник иммунитета», - объяснила свой совет врач.

Также она рекомендовала восполнять дефицит селена в организме, который образуется из-за онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Восполнить его поможет бразильский орех.

«Мы знаем, что пожилые люди не пьют воду. Обезвоженные люди болеют всем, чем можно. Чем меньше воды, тем больше концентрация микробов», - добавила телеведущая.

АБ

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