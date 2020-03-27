Известна причина крупного пожара со взрывом в Магнитогорске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что полицейские задержали подозреваемого во взрыве, который произошел в жилом доме в Магнитогорске. Известно, что 26 марта на втором этаже пятиэтажного дома произошел пожар, погибли два человека.

Текслер отметил, что причиной взрыва стал газовый баллон, который местный житель принес в квартиру, где находились бабушка с детьми. В результате происшествия погибли пожилая женщина и подросток, еще два ребёнка получили травмы и ожоги, из них полуторагодовалый младенец в крайне тяжелом состоянии.

«Этот баллон, который оказался в квартире, его принес родственник, который занимается, по нашей информации, ремонтами, организует ремонты», - пояснил губернатор.

По его словам, баллон находился в помещении несколько дней и взорвался, когда женщина вышла на лестничную клетку проводить подругу. Однако, погибла хозяйка квартиры или нет, пока неизвестно.

В городской администрации пояснили, что погибла пожилая соседка и 13-летний подросток, а 57-летний сосед получил сотрясение головного мозга и перелом шейного позвонка.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Мнение очевидцев.