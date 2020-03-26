Очевидец раскрыл подробности взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 марта 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Житель Магнитогорска рассказал о пожаре со взрывом, который произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в четверг, 26 марта. Известно, что в результате происшествия погибли 2 человека.

«Слышал громкий хлопок, более похожий на взрыв. Посмотрел из окна, но ничего не увидел. Через несколько минут из другой комнаты, где приоткрыто окно, услышал множество сирен, и уже посмотрел из другого окна», - вспоминает он, отметив, что из-за домов был виден черный дым.

Собеседник добавил, что живет в 500 метрах от места происшествия.

Другая девушка заметила, что окна ходили «ходуном».

Ранее сообщалось, что причиной пожара стал взрыв газовоздушной смеси в квартире, где находились пенсионерка и полуторагодовалый ребенок.