Крупный пожар со взрывом в Магнитогорске унес жизни двух человек

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26 марта 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото очевидца, Telegram

Представитель экстренных служб сообщил, что в четверг, 26 марта, произошел пожар в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В результате происшествия погибли два человека.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного жилого дома в Магнитогорске», - пояснил собеседник, отметив, что пожару присвоен третий ранг.

Кроме того, горение произошло в шести квартирах на третьем и четвертом этажах. Представителям экстренных служб удалось спасти 31 человека.

При этом собеседник добавил, что угрозы разрушения несущих конструкций нет. По его словам, пожар удалось локализовать, но продолжают гореть балконы.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб и подросток с малолетним братом пострадали при пожаре в коммунальной квартире в подмосковном Егорьевске.