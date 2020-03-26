В Егорьевске мужчина погиб, два ребенка пострадали при пожаре в коммуналке

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26 марта 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Тридцатидвухлетний мужчина погиб, подросток с малолетним братом пострадали при пожаре в коммунальной квартире в подмосковном Егорьевске, сообщили в региональном ГСУ СКР.

«В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 32-летнего мужчины. Также из соседней комнаты коммунальной квартиры госпитализированы два брата 2003 и 2011 годов рождения с признаками отравления угарным газом», - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что пожар начался в комнате погибшего, который вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

По данному факту организовали доследственную проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.