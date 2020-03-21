В России за сутки выявлены еще 53 человека, заразившихся коронавирусом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

За сутки в России диагностированы 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, число заболевших выросло до 306.

Новые случаи обнаружены в 18 регионах: в Москве - шесть, в Московской области - 17, в Петербурге - два, в Татарстане - пять. Четыре заболевших — в Нижегородской области, три — в Свердловской, по два — в Тульской и Калининградской областях, в Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю отмечено в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Все заболевших госпитализировали в специальные боксы в инфекционных больницах. Установлено, что в последние две недели все заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусу. Сейчас устанавливаются контактные лица пациентов, чтобы взять этих людей под медицинское наблюдение.

На сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ сообщается, что выздоровело, по данным на 21 марта, 16 человек. Скончавшихся от коронавируса нет.

В Челябиской области заболел житель Миасса, вернувшийся из Испании. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло в Подмосковье за сутки почти в два раза.