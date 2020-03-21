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В Челябинской области у жителя Миасса выявили коронавирус

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области у жителя Миасса выявили коронавирус
фото: pexels.com

В Челябинской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе.  Вирус COVID -19 выявлен у жителя из Миасса. Молодой человек вернулся из Испании, по приезде у него были взяты анализы. Он был изолирован. Сегодня тест показал положительный результат.

Заразившийся коронавирусом молодой человек чувствует себя хорошо, болезнь у него протекает в легкой форме.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе были готовы к возможному появления заблевших новым вирусом.

Глава региона порекомендовал уральцам выполнять рекомендации врачей, не посещать без большой надобности общественные места. "Чаще оставайтесь дома. Позаботьтесь о детях, берегите старшее поколение. И самое главное: соблюдайте гигиену", - призвал Текслер. Он напомнил, тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин и не рисковать здоровьем окружающих.

В регионе в Минздраве открыта горячая линия, на которой ответят на вопросы по коронаврусу. Номер телефона Текслер написал в Инстаграм: 8 (351) 240-15-16.

 
 
 
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Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)21 Мар 2020 в 4:19 PDT

В Ставрополе главный инфекционист приехала из Испании, после поездки на карантине не находилась, общалась с сотрудниками. Через несколько дней у нее выявили коронавирус. Женщину ждет наказание после лечения.

ИЧ

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