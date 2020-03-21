Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло в Подмосковье за сутки с 18 до 35

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21 марта 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Оперативный штаб

фото: pexels.com

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 за сутки выросло почти вдвое. В сообщении в Telegram-канале подмосковного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, коронавирусом заражены 35 человек, днем ранее их было 18.

Установлено, что заболевшие жители Подмосковья в Россия прибыли рейсами из Германии, Италии, Швейцарии и Китая. В штабе призвали срочно вызвать врача или позвонить на горячую линию тех, кто прибыл рейсами:

SU 2595 Мюнхен — Москва (07.03.20)

S7 3586 Верона — Москва (08.03.20)

LH 1452 Франкфурт-на-Майне — Москва (09.03.20)

SU 2403 Рим — Москва (14.03.20)

SU 2381 Женева — Москва (14.03.20)

SU 2385 Женева — Москва (15.03.20)

SU 205 Пекин — Москва (17.03.20)

"Если вы прибыли данными рейсами, вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг, или обратиться в скорую", - говорится в сообщении штаба.

Ранее утром 21 марта в оперативном штабе сообщили о том, что коронавирусом предположительно могут быть заражены четверо жителей города Реутов. Их тесты находятся на верификации в новосибирской лаборатории "Вектор"