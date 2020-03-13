Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

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13 марта 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Глава Белого дома пообещал выделить штатам до 50 миллиардов длларов на борьбу с распространением нового вируса COVID-2019.

Введение режима ЧС открывает доступ к выделению $50 млрд для штатов, территорий и местных властей для борьбы с заболеванием, убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

Режим чрезвычайного положения был введен в штате Вашингтон еще в начале марта. В штате Нью-Йорк чрезвычайное положение объявил губернатор штата Эндрю Куомо. Администрация Трамп ранее получила от Конгресса $8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции. Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту.