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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Глава Белого дома пообещал выделить  штатам до 50 миллиардов длларов на борьбу с распространением нового вируса COVID-2019. 

Введение режима ЧС  открывает доступ к выделению $50 млрд для штатов, территорий и местных властей для борьбы с заболеванием,  убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов.

Режим чрезвычайного положения был введен в штате Вашингтон еще в начале марта. В  штате Нью-Йорк  чрезвычайное положение объявил губернатор штата Эндрю Куомо.  Администрация Трамп  ранее получила от Конгресса $8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции. Право вводить чрезвычайное положение в США принадлежит президенту.

ИЧ

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