В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса

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7 марта 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В США в штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса COVID-19. ЧП объявил губернатор штата Эндрю Куомо. Он написал пост в своем аккаунте в Twitter: "Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке на фоне вспышки коронавируса".

Эндрю Куомо сообщил, что число подтвержденных случаев заражения в штате Нью-Йорк составило 76 человек, из которых 57 заболевших находятся в округе Уэстчестер, 11 — в Нью-Йорке, четыре — в округе Нассо и по два — в округах Рокленд и Саратога.

Куомо отметил, что режим чрезвычайного положения поможет государству быстрее и проще закупать материалы и нанимать работников, чтобы помочь местным департаментам здравоохранения контролировать пациентов, находящихся в самоизоляции.

Режим ЧП в США ранее введен в штате Вашингтон. По данным центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране выявили 164 заразившихся коронавирусом, 11 человек умерли. Случаи заболевания зафиксировали в 19 штатах.

Сегодня СМИ пишут о росте числа заболевших во Франции.

В России заболели 14 человек. Один человек вылечился.