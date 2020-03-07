Все новости >>

//В мире 13+

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

В штате Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса
фото: pixabay.com

В США в штате Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса COVID-19. ЧП объявил губернатор штата Эндрю Куомо.  Он написал пост в своем аккаунте в Twitter: "Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке на фоне вспышки коронавируса". 

Эндрю Куомо сообщил, что число подтвержденных случаев заражения в штате Нью-Йорк составило 76 человек, из которых 57 заболевших находятся в округе Уэстчестер, 11 — в Нью-Йорке, четыре — в округе Нассо и по два — в округах Рокленд и Саратога.

Куомо отметил, что режим чрезвычайного положения поможет государству быстрее и проще закупать материалы и нанимать работников, чтобы помочь местным департаментам здравоохранения контролировать пациентов, находящихся в самоизоляции.

Режим ЧП в США ранее введен в штате Вашингтон. По данным центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране выявили 164 заразившихся коронавирусом, 11 человек умерли. Случаи заболевания зафиксировали в 19 штатах.
Сегодня СМИ пишут о росте числа заболевших во Франции.

В России заболели 14 человек. Один человек вылечился.

ИЧ

//картина дня

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение зарплат врачей и среднего медицинского персонала.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович и Александра Вернигора найдены мертвыми в квартире на западе Москвы. Богданович за два дня до смерти был внесен…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Прокуратура Татарстана определила нарушением закрытие в Казани Галереи современного искусства на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой…

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о состоянии трёх местных жителей, у которых диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. "Медики…

//новости ан

//новости ан

Певица Анастасия Вишневская в канун праздника 8 марта выступала Красноярске. К удивлению зрителей, прямо во время концерта дива свалилась со сцены в трехметровую…