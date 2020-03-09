Власти Израиля ввели обязательный 2-недельный карантин для прибывающих в страну из-за границы

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9 марта 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Биньямин Нетаньяху, фото из соцсети

Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Решении о введении карантина власти Израиля приняли из-за распространения коронавируса в разных странах мира.

Обращаясь к населению в видеообращении Биньямин Нетаньяху назвал решение о введении карантина тяжелым, но жизненно важным для того, чтобы "сохранить здоровье общества".

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили о возникновении угрозы пандемии нового типа коронавируса.

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса со статистикой обычных смертей в больнице, в которой он работает.

В России, по данным на 9 марта, коронавирус диагностирован у 20 человек.