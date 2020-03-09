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Власти Израиля ввели обязательный 2-недельный карантин для прибывающих в страну из-за границы

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Израиля ввели обязательный 2-недельный карантин для прибывающих в страну из-за границы
Биньямин Нетаньяху, фото из соцсети

Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Решении о введении карантина власти Израиля приняли из-за распространения коронавируса в разных странах мира.
Обращаясь к населению в видеообращении Биньямин Нетаньяху назвал решение о введении карантина тяжелым, но жизненно важным для того, чтобы "сохранить здоровье общества".

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ИЧ

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